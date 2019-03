Il naso e la bocca tappati da un giro di scotch intorno alla testa, che l'avrebbe soffocata, mentre scatole e boccette di tranquillanti e sonniferi erano sparsi intorno al corpo ormai senza vita della 72enne Renata Rosa Balducci. Nessun segno d'effrazione sulla porta d'ingresso dell'appartamento, che era in perfetto ordine senza alcuna traccia di colluttazione o rovistamento. Si presentava così la scena, che i poliziotti del commissariato Fidene-Serpentara diretti da Giuseppe Rubino, si sono trovati davanti al terzo piano del civico 81 di via Carlo Lorenzini, a Talenti. La scioccante scoperta è stata fatta dalla nipote, insospettita dal fatto che la zia non rispondeva al telefono. Sarà l'autopsia a chiarire ogni dubbio di quello che in un primo momento è apparso come un giallo, proprio per il nastro adesivo che le avvolgeva il volto ma, con il passare delle ore, la pista più accreditata sembra quella del suicidio. La donna soffriva da tempo di una grave depressione. (E.Orl.)

