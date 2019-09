Il narcotrafficante Ramon Cristobal Santoyo, socio di El Chapo, considerato uno dei più importanti trafficanti di cocaina tra il Messico e gli Usa per conto del noto cartello messicano di Sinaloa, è stato arrestato lo scorso 20 agosto all'aeroporto di Fiumicino. La notizia è stata anticipata dal Messaggero. Decisivo per la sua identificazione e l'arresto è stato l'intervento degli investigatori della Polaria e di quelli americani della Dea, di stanza in Italia. L'uomo, 43 anni, meglio conosciuto con lo pseudonimo di dottor Wagner, era attenzionato da diverso tempo dagli agenti italiani e Usa. Quando lo hanno arrestato si stava imbarcando dallo scalo romano su un aereo di linea dell'Air Mexico diretto a Parigi. Dal «Charles de Gaulle» avrebbe proseguito il suo viaggio per Città del Messico.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

