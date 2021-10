Il Napoli torna primo: Bologna dominato 3-0

Marco Zorzo

Botta e risposta. La fuga solitaria in vetta alla classifica del Milan (sofferto 1-0 a San Siro con il Toro martedì) è durata due notti. Il Napoli ha rimesso le cose a posto, agganciando in vetta i rossoneri a quota 28. Terza l'Inter a 21 punti e quarta la Roma di Mou a 19.

Al Maradona finisce 3-0: la squadra di Spalletti liquida la pratica Bologna già nei primi 45. Tutto fin troppo facile, come bere un bicchiera d'acqua. A bersaglio Fabian Ruiz al 18', dopo un errore rossoblù al limite dell'area.

Il raddoppio al 41', con Insigne che stavolta trasforma il penalty assegnato dall'arbitro Serra, chiamato dal Var a valutare il fallo di mano di Medel. E rigore poi confermato.

La musica non cambia nella ripresa. Stesso film dei primi 45' e il 3-0 arriva nuovamente dal dischetto (62'), ancora capitan Insigne trasforma il rigore per il fallo commesso da M'baye su Osimhen. Napoli che va vicino al poker con Anguissa: la conclusione del centrocampista azzurro si stampa sulla traversa. Insomma, la contesa con il Bologna di Mihajlovic è in sostanza un monologo per la Spalletti-band, che si conferma una macchina da gol (quasi) perfetta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:01

