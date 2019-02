Il Napoli torna grande: poker al Parma

MILANO - Il Napoli torna a fare il Napoli e travolge in trasferta il Parma 4-0 lanciando un messaggio più che alla Juve, che rimane in testa con 13 punti in più sugli azzurri, alle contendenti di Europa League. La squadra di Ancelotti sta tornando al massimo e può davvero lottare per vincere la seconda coppa d'Europa. Intanto, fa un sol boccone del Parma, con una doppietta di Milik al 36' e al 73' (14 reti in A), con il gol in apertura di Zielinski (18') che e con una bella accelerata di Ounas nella ripresa (82') che chiude sul poker l'impari confronto con i parmigiani.

La Sampdoria si rialza dopo tre sconfitte consecutive grazie ad un rigore al 66' di Fabio Quagliarella, che permette ai blucerchiati di battere 1-0 il Cagliari a Marassi. 17° gol in campionato per l'attaccante partenopeo, con tanto di urlaccio all'indirizzo di Cragno dopo il penalty. Reo di averlo disturbato prima della battuta, protestando e spostando il pallone. «Nessun insulto», precisa però Quagliarella su Instagram.

La Samp è a -2 dalla sesta affollatissima piazza che può valere l'Europa League. Un obiettivo forse cullato ad inizio stagione anche dal Sassuolo, all'asciutto di successi da 4 giornate. A Reggio Emilia i neroverdi (senza Berardi) non vanno oltre l'1-1 con la Spal: vantaggio di Peluso al 43', pareggio dal dischetto al 68' di Petagna, al 10° centro in questa serie A. Var amico degli estensi dopo le immani polemiche del match con la Fiorentina di domenica scorsa, perché è dopo aver consultato il video che Maresca punisce la spinta in area di Magnanelli ai danni di Floccari.

Infine, scialbo 0-0 a Verona tra un Chievo sempre più nei guai ed un Genoa giunto al quinto risultato utile consecutivo.(M.Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA