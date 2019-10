Il Napoli sbatte sul Genk: 0-0 Al Liverpool la fiera del gol

Marco Zorzo

MILANO -Il Napoli butta via due punti a Genk, sbattendo contro il muro della formazione belga. Finisce 0-0 con tante occasioni fallite dalla squadra di Carlo Ancelotti. E con Lorenzo Insigne in tribuna, per scelta tecnica. Morale della favola: nessun gol e amaro in bocca per gli azzurri. Che hanno colpito tre legni nella prima frazione, un gol salvato sulla linea dai belgi dopo una botta a colpo sicuro dell'ex Koulibaly e una rete divorata da Milik. Ma pure due paratone di Meret nella prima frazione. Quindi due ghiotte opportunità sprecate da ancora da Milik e Callejon nella ripresa.

Nello stesso girone degli azzurri il Liverpool vince la fiera del gol con il Salisburgo: 4-3, ma gli austriaci avevano recuperato da 0-3 a 3-3, prima della zampata decisiva del solito Salah. Passa il Chelsea 2-1 in casa del Lille. Lo Zenit liquida 3-1 un Benfica in versione turistica a San Pietroburgo. Tris Ajax a Valencia, con i giovani Lanceri che impongono la legge del più forte con le reti di Ziyech e Promes nella prima frazione e Van de Beek nella ripresa. Il Lione sbanca Lipsia con il più classico dei punteggi: 2-0, grazie alla firma di Depay in apertura di contesa e Terrier a metà della ripresa.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA