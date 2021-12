Il muto di Gallura, un western sardo nell'Ottocento

TORINO - «Mi piaceva l'idea che questa non fosse la storia di un killer, ma di un emarginato nella Sardegna dell'Ottocento. Mi sono chiesto come potesse crescere un ragazzo sordo, e quindi anche muto, in un mondo chiuso e brutale come quello dell'epoca». Lo dice Andrea Arcangeli, giovane attore già abituato a grandi sfide come quella di interpretare Roberto Baggio (ne Il divin codino) e la serie Romulus, recitata in latino arcaico. Stavolta è il protagonista de Il muto di Gallura, opera prima di Matteo Fresi che è anche l'unico film italiano in concorso al 39° Torino Film Festival, un western che rievoca la vicenda di Bastiano Tansu, un personaggio realmente esistito che fu protagonista di una violentissima faida nella Sardegna dell'Ottocento. (M. Gre.)

