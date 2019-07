Il Moscow Mule rivisitato da Luca

Luca Marcellin, bartender titolare del Drinc di Milano, ci insegna a preparare a casa la sua versione del Moscow Mule, variante del classico drink con sciroppo d'ananas e pepe rosa.

Ingredienti: poco meno di una tazzina da caffè di Elyx vodka, un quarto di tazzina da caffè di sciroppo d'ananas e pepe rosa, un quarto di tazzina da caffè di spremuta fresca lime, ghiaccio, top di ginger beer.

Preparazione: versate vodka, sciroppo d'ananas e pepe rosa e lime in una mug (o un bicchiere highball) e date una mescolata. Aggiungete il ghiaccio e terminate con un top di ginger beer.

Decorazione: guarnite con un paio di granelli di pepe rosa.

Come si fa a fare lo sciroppo di ananas e pepe rosa: sciogliere in un pentolino 1,3 chili di zucchero con 1 litro di succo d'ananas aromatizzato con qualche granello di pepe rosa. (N.Cav.)

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

