IL MONDO TREMA PER IL VIRUS

Mario Fabbroni

Il virus killer proveniente dalla Cina fa tremare il mondo. Sono ormai 291 i casi accertati secondo le autorità cinesi e le vittime sono salite a 6, ma il nuovo coronavirus (della stessa famiglia della Sars) ha attaccato gli Usa e l'Australia.

PRIMO CASO USA. Secondo la Cnn, il primo caso americano sarebbe stato registrato nello Stato di Washington: il paziente, ricoverato per polmonite, era stato di recente a Wuhan, città-focolaio cinese di quella che si teme possa essere una pandemia. Un caso pure a Taiwan, mentre in Cina sono 14 gli operatori sanitari infettati. Avverte Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, «il fatto che il virus abbia colpito anche degli operatori sanitari è molto preoccupante, proprio per il rischio di epidemie negli ospedali». Caso sospetto anche in Australia in un uomo di ritorno dalla Cina mentre, secondo il quotidiano The Sun, un turista inglese è in ospedale in Thailandia, a Phuket: sarebbe il primo occidentale colpito.

AEROPORTI. In Europa sono tre gli aeroporti che hanno voli diretti con Wuhan (Roma, Parigi e Londra), mentre altri hanno connessioni indirette. Da domani a Fiumicino saranno attivi gli scanner ai varchi dei gate internazionali per il controllo della febbre dei viaggiatori. Negli scali italiani sono apparsi cartelli che invitano gli utenti a non partire se non per viaggi strettamente necessari e a vaccinarsi contro l'influenza. Il Ministero della Salute rende noto che è prevista anche la compilazione di una scheda che indichi destinazione e percorso dei passeggeri, una volta sbarcati. La Ue deve decidere che misure adottare per i voli da e per la Cina: attesa anche per la riunione del Comitato d'emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), convocata oggi a Ginevra.

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

