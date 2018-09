Il mondo s'inchina alla legge del Djoker

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Il Djoker è tornato. Novak Djokovic conquista gli Open Usa dopo Wimbledon e vola al numero 3 del mondo. L'assalto allo scettro di primo del mondo è iniziato: entro fine stagione il serbo vuole superare Rafa Nadal, oggi numero 1, e Roger Federer, numero 2.Nella notte di domenica in Italia Nole ha battuto in finale a New York l'argentino Del Potro (6-3 7-6 6-3) conquistando il suo 14° Grande Slam, proprio come l'americano Pete Sampras che era il suo idolo, all'inseguimento di Nadal a 17 e Federer a 20. A 31 anni Djokovic, che qualche mese fa sembrava finito, è rinato ed è tornato più forte che mai. Nella finale con Del Potro la sua sicurezza e la sua condizione fisica sono sembrate eccezionali. E adesso sono in tanti a pensare che il trentunenne di Belgrado potrà continuare a vincere fino al Masters di Londra del prossimo novembre.«L'amore delle persone che mi vogliono bene e mi hanno sempre sostenuto, in primis la mia famiglia, i miei figli e i componenti del mio team - ha sottolineato Djokovic prima di ricevere la coppa del vincitore dalle mani di John McEnroe, 4 volte trionfatore agli US Open - è qualcosa di speciale. Così come l'aver uguagliato Pete Sampras. Speravo fosse in tribuna ad assistere al match, ma desidero dirgli che lo amo ed è uno dei miei idoli. Al mio avversario Del Potro dico che è un eroe e gli auguro di tornare qui a New York e di vincere il torneo».riproduzione riservata ®