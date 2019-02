Il mondo dello sport fa il tifo per lui

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sarò felice di accogliere qualsiasi appello della famiglia di Manuel, ma in questo momento è meglio non interferire con il grande dolore che stanno vivendo lui e la sua famiglia». Questo il pensiero di Alex Zanardi. Il dolore che stanno vivendo Manuele e la sua famiglia sono indescrivibili, e se c'è qualcuno che può avere un'idea di ciò che si prova è proprio Zanardi. Anche lui, sportivo che ha perso l'uso delle gambe amputate dopo il terribile incidente automobilistico del 2001 e che è poi stato capace di trasformare la sua tragedia in un dono, diventando campione paralimpico. E quando Manuel o la sua famiglia avranno bisogno di lui, Zanardi ci sarà: «Rispetto la privacy della famiglia e il momento drammatico che stanno vivendo, ma rimango a disposizione».La solidarietà per il giovane campione di nuoto ferito nella notte tra sabato e domenica è arrivata ieri anche da un altro campione della stessa disciplina: Filippo Magnini. «Forza Manuel! Da nuotatore quale sei ti dico: Forza e coraggio, lotta e non mollare mai». È il messaggio che l'ex capitano della nazionale italiana di nuoto ha mandato via social a Manuel. «Assurdo quello che ti è successo, assurdo quello che stai passando, assurdo quello che sta vivendo la tua famiglia - aggiunge Magnini - Prego e spero che avvenga il miracolo e che vada tutto a posto». (J.Per.)