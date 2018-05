Il mondiale Air Race fa tappa in Giappone

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Va in scena nel fine settimana sul tracciato di Chiba la terza tappa del Red Bull Air Race, il campionato dei migliori piloti al mondo. Riflettori puntati sull'idolo di casa Yoshi Muroya, che per la prima volta si presenta agli oltre 90.000 tifosi attesi sulle tribune come campione del mondo in carica. Reduce da due successi consecutivi in patria, il nipponico è il grande favorito per la vittoria che gli consentirebbe di scalare posti in classifica. Per ora è terzo a cinque punti dal veterano statunitense Michael Goulian (24 punti), leader assoluto con tre lunghezze di vantaggio sull'australiano Matt Hall. Domani si comincia con le qualifiche, domenica via alla gara alle ore 7 del mattino. A gareggiare saranno i piloti della Master Class, mentre le giovani promesse della Challenger Class - in cui gareggia l'italiano Dario Costa, secondo in classifica con 10 punti e a meno due dallo svedese Daniel Ryga dopo le prime due gare - torneranno a volare il 23-24 giugno sul tracciato di Budapest. (A.Cap.)