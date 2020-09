Il mistero della vasca romana di 40 metri

Sabrina Quartieri

Un'affascinante scoperta con un enigma da risolvere. Quello della vasca monumentale rinvenuta a Vitinia (tra via Ostiense e via di Malafede), e parte in passato della colonia di Ostia. È la protagonista di un'articolata stratificazione di costruzioni datate tra il V secolo a.C. e il III d.C. riemerse con gli scavi effettuati da Eos Arc con la direzione della Soprintendenza Speciale di Roma (videoreportage su leggo.it). In un'area dominata dall'acqua di falda e di risalita del Tevere, la vasca (IV secolo a.C.) lunga oltre 48 metri, larga 12 e profonda 1.80, è dotata di una rampa. A raccontare la verità sul suo passato sarà l'analisi dei materiali lignei, come delle lunghe travi, recuperati dai fondali melmosi. Al momento si pensa a un rimessaggio (e non più a una vasca di decantazione o di stoccaggio del concime). Tesi realistica, anche se non si trovano indizi sulla presenza di canali.

