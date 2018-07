Il miracolo dei 12 baby calciatori

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario Fabbroni

Li hanno ritrovati vivi e in buone condizioni di salute. Ed è stato come assistere a un miracolo. Anzi roba da non credere, specie dopo nove giorni di ricerche apparentemente inutili e con le cavità sempre più oggetto di possenti inondazioni.Invece i 12 piccoli calciatori thailandesi inghiottiti in una grotta erano uno accanto agli altri a 400 metri di profondità, tutti insieme in quell'unica zona asciutta che i soccorritori avevano già individuato e che rappresentava la sola speranza per genitori e parenti oramai accampatisi davanti alla cavità di Pattaya Beach. Accanto al gruppo c'è pure il loro allenatore.La grande sala nella grotta sotterranea è stata la loro salvezza: pare che i ragazzini, tutti di età compresa tra gli 11 ed i 16 anni, non si siano mai mossi da lì. Hanno resistito alla fame, soprattutto si sono fatti forza e hanno sperato di vedere le facce amiche dei militari del gruppo speciale della Marina che - effettivamente - li hanno individuati e iniziato a portare in salvo. «Sono operazioni delicatissime - ha detto Narongsak Osottanakorn, governatore della provincia settentrionale di Chiang Rai, dove si trova la grotta -. Stiamo facendo defluire tutta l'acqua dalle grotte e portare fuori i ragazzini uno per volta». I 12 minorenni erano dispersi dal 23 giugno quando avevano fatto un'escursione nella grotta di Thaum Luang assieme al loro allenatore di 25 anni. Davanti all'ingresso erano state ritrovate le loro biciclette. Ma le forti piogge avevano allagato l'ingresso, bloccando i ragazzi all'interno e rendendo molto difficili i soccorsi.