«Il mio western? Senza mito ma ci troverete molta ironia»

«Sergio Leone? Ammiro lui più di quanto non ami i suoi film. I suoi western sono di una straordinaria audacia formale, sono impressionanti, commoventi. È un cineasta di cui dobbiamo ancora riconoscere completamente l'influenza».

Jacques Audiard, il regista francese de Il profeta e Dheepan, ieri era a Roma ospite d'onore dei Rendez-Vous. Festival del Nuovo Cinema Francese e per presentare I fratelli Sisters, primo film in inglese, nei nostri cinema dal 2 maggio.

E quando un europeo si cimenta col western, il pensiero corre subito a Leone. La sua incursione in questo territorio, però, ha origini americane: «È stato l'attore John C. Reilly a propormi di fare un film dal romanzo di Patrick deWitt», ha detto «perché voleva interpretare il ruolo di Eli. Se avessi letto il libro autonomamente, sicuramente lo avrei amato ma non avrei pensato di farne un film, proprio perché è un western. Per John è stata l'occasione di uscire dalla gabbia dei ruoli da caratterista. Forse, per farlo, aveva bisogno di un regista straniero». I fratelli Sisters, però, è un western sui generis. Ambientato nel 1851, racconta di Charlie ed Eli Sister, Joaquin Phoenix e John C. Reilly (foto), appunto, fratelli cresciuti in un mondo selvaggio che non hanno nessun problema a sporcarsi le mani di sangue e violenza, mentre hanno problemi a relazionarsi tra loro. «Mettere in luce gli elementi che i western classici ignorano faceva parte della proposta dell'autore del romanzo: raccontiamo il loro essere fratelli con ironia, parlando della loro vita intima, del loro spazzolino da denti... E poi io, da francese, non ho un rapporto col mito del western e sono stato portato a girarci intorno. I fratelli Sisters è un racconto di iniziazione: Eli e Charlie sono due fratelli adulti ma anche ragazzini, litigano e si divertono come fossero in campeggio, come se avessero 12 anni».

