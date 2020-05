«Il mio tempo a mangiare e a scrivere una canzone»

Attore, registra, comico e cantante, Jerry Calà sta trascorrendo la sua quarantena dividendosi tra famiglia e social.

Le sue dirette sono seguitissime, ma come sta vivendo questi giorni e la Fase 2?

«Dopo un primo periodo di down, ho pensato fosse giusto rimboccarsi le maniche. Lunedì sono uscito in bici dopo tanto tempo ma ammetto che ho ancora paura».

Anche lei si è cimentato con la cucina?

«Mi piacerebbe ma mia moglie me lo ha vietato, sono troppo pasticcione. Le donne poi in questo periodo si sono trasformate in imprese di pulizie e quindi non posso fare niente, se non mangiare».

Cosa dice la sua bilancia?

«Prima del lockdown ero dimagrito 12 chili, ho cercato di fare il bravo, ma almeno un paio di chili li ho messi e mi pare di capire che non sono solo».

La sua vena creativa ne ha risentito?

«In realtà no. In questo momento sto partecipando alla scrittura di un film dove faremo sicuramente qualche riferimento a questo momento storico, sto scrivendo una nuova canzone per l'estate e poi spero di poter realizzare il mio sogno. Il 10 settembre all'Arena di Verona ci sarà il Jerry Calà & Friends per i miei 50 anni di carriera, spero ancora nel miracolo, visto che il nostro mondo è stato il primo a chiudere e l'ultimo a riaprire».(I.d.G.)

