«Il mio Rocco Schiavone è solo ma si rifarà con un colpo di scena»

Donatella Aragozzini

ROMA - Aspramente criticata da alcuni, amata alla follia da (tanti) altri. È Rocco Schiavone, la fiction ispirata ai romanzi di Antonio Manzini, che torna domani con i 4 episodi della terza stagione. Ancora su Rai2, nonostante lo scorso giugno fosse stato annunciato il trasferimento sulla rete ammiraglia, poi evitato evidentemente per le polemiche di Lega e FdI sul carattere scorretto e le abitudini diseducative del vicequestore interpretato da Marco Giallini. «Rai1 ha una filosofia editoriale diversa da Rai2, che è stata storicamente sempre più birichina spiega il direttore della seconda rete Rai, Carlo Freccero Il problema non è che Rocco fumi gli spinelli, ma è la complessità della scrittura e della storia, il tessuto narrativo della serie. Schiavone sembra un prodotto fatto apposta per Rai2. Io personalmente non ho mai pensato che potesse andare su Rai1, per questo ho mandato in onda le repliche». Per Freccero, Giallini «quando recita nelle commedie romane è un po' come Totti, è un numero uno. L'astuzia è di averlo messo in un luogo diverso, dandogli un carattere inedito. È ad Aosta, nel bianco assoluto opposto a Roma, e dopo due battute ci si dimentica subito del lato tottesco di questo attore formidabile».

Forte di un notevole consenso di pubblico, visto che le passate stagioni hanno fatto registrare una media costantemente tra l'11% e il 13% di share, e di un buon successo sul mercato internazionale, tanto da essere stata venduta addirittura negli Stati Uniti, la fiction quest'anno vede l'ingresso nel cast di Valeria Solarino e il protagonista ancora più cupo del solito. «Lo ritroviamo un po' solo, senza gli amici di sempre racconta Giallini Sebastiano è convinto che Rocco sia responsabile del suo arresto, Caterina l'ha tradito. Ma ci sarà una bella sorpresa, un colpo di scena».

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

