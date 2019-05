«Il mio rap senza droga tra Verga e Pirandello»

Rita Vecchio

Pare essere uscito da una commedia pirandelliana, Shade. Dopo il tormentone sanremese Senza farlo apposta (quello di scusa ma non me ne importa, sono qua un'altra volta) il rapper nato a Torino come Vito Ventura 32 anni fa, è partito con i live. Dopo l'esordio milanese, il Welcome To The Show, a metà strada tra teatro, comicità e rap, arriva a Roma (18 maggio all'Orion e ospite proprio Federica Carta) con una scaletta da Bene ma non benissimo a Truman.

Cominciamo dal nome.

«Shade e si pronuncia esattamente così come si legge».

Perché c'è chi la chiama Shadè, Sheid

«Mi piaceva Eminem e volevo una cosa all'italiana del suo Slim Shady». (ride, ndr)».

Lei però è venuto fuori da poco.

«Prima facevo solo gare di freestyle. Volevo diventare il più forte. E dopo la vittoria nel 2013 dell'MTV Split di Marracash, ho deciso di provare».

E come è stato?

«Mi sto prendendo qualche rivincita. Soprattutto nei confronti di chi mi diceva che dopo sei mesi avrei finito di rappare».

Ma lei è un rapper anomalo, non si sente un po' fuori dal coro?

«Forse ho un background diverso: il pianoforte, l'armonica, gli audiolibri per bambini (l'ultimo Il libro Cuore). E dal vivo, scherzo con il pubblico come fossi a casa. Mi dispiace sentire chi dice di avere paura di mandare i figli perché è rap e quindi pericoloso. Chi mi segue certe cose non le fa. Non parlo di droga. E nemmeno di gang, nonostante non sia certo cresciuto in un bel quartiere».

Anche lei bullizzato?

«Sì. Genitori separati. E a scuola, mi deridevano perché povero come la merda. Mia madre faceva le pulizie, mio padre il meccanico e io frequentavo una scuola della Torino bene. Ero bravo. Ungaretti, Foscolo, Pirandello, Verga. Mi rivedo nei loro testi».

E Shade come è davvero?

«È espansivo, balla, canta e intrattiene. Vito, invece, è un po' più Stanley Ipkiss di The Mask, per rimanere in tema Jim Carrey, timido con le ragazze e nella vita».

Il suo motto?

«Non so se appare da sboroni: Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza».

Dall'Inferno dantesco. Cioè?

«Sono uno che anche negli insulti del freestyle cerca di usare la semenza. Senza cattiveria».

É fidanzato?

«Da sei anni con Gaia. Prima che diventassi Shade, quando facevo ancora il commesso. Lei mi dà equilibrio».

Il commesso?

«Non solo. Anche lo scaricatore, l'assistente di disabili e di ragazzi seguiti dai servizi sociali. Il lavoro più bello della mia vita. E poi il doppiatore, ancora oggi».

Sanremo?

«Rifarei tutto. Anche se ci sono restato male per i commenti dei giornalisti: dicevano che non ero capace a scrivere. Non era politicamente impegnato, ma non credo il mio pezzo fosse più elementare di altri. Mi sono sentito nel posto sbagliato. Non mi aspettavo il 18esimo posto. Forse il sistema di voto dovrebbe essere più equilibrato».

A chi dice che rapper e trapper sono monotematici?

«Rispondo che hanno ragione. Prima stavo nel quartiere e ora ho i soldi, quante donne mi faccio, eccetera. Diventano la playlist dei ragazzini che vanno a fumare al parco».

E lei?

«Io non bevo e mi preoccupo di mangiare carboidrati solo a pranzo. Vuole ridere? Mio fratello fa il tatuatore e io non ho nemmeno un tatuaggio».

Una rivincita?

«Ricambiare i sacrifici che mia madre ha fatto per me. Non c'è soddisfazione più grande. Il rapporto con mio padre è stato più difficile, anche se ultimamente sono andato a vedere il derby della Juve».

Lei è tifoso?

«Seguo tutti i campionati del mondo. Mi hanno chiamato per la Partita del Cuore dove ci sarà pure Cristiano Ronaldo. Immagino di incontrarlo negli spogliatoi: rido solo al pensiero che io uso solo mutande della sua linea (ne ho 12 paia!)».

Martedì 14 Maggio 2019

