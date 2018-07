«Il mio prossimo film sarà il più spaventoso»

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Tornerò sul set nella primavera del prossimo anno, ma non posso dire di più. Altrimenti dovrei uccidervi tutti». Scherza così lo scrittore e regista Donato Carrisi, a Ischia Global per ritirare il premio Truman Capote nell'ambito del 16° Film & music festival. Il suo prossimo film, dopo il successo de La ragazza nella nebbia, esordio da David di Donatello, si intitolerà L'uomo del labirinto e uscirà nell'autunno 2019.Il film è tratto dal romanzo che lo stesso scrittore italiano di thriller più letto al mondo definì «la storia che più mi ha spaventato scrivere»: è quella di una ragazza scomparsa e ritrovata, di un uomo senza più nulla da perdere e di una caccia al mostro con risvolti psicologici. Carrisi ha anche visitato i luoghi frequentati da Capote a Forio d'Ischia. «Leggo con molta attenzione i giornali ogni mattina, le storie sono lì. L'attualità è sempre un ottimo spunto. Una indagine sul male come quella di Capote in A sangue freddo credo non l'abbia fatta nessuno. Capote non si accosta solo al male, ammette di esserne contagiato».