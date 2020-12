Il mio professore» Tributo a Veronesi

MILANO- Il racconto di una donna, che ha intrecciato il proprio destino alle attività di un uomo straordinario, sconfiggendo il male e scegliendo di dedicare la vita ad altre donne e alla prevenzione del tumore al seno. E' il tributo di Rosanna D'Antona, autrice di Il mio Professore, che racconta la propria storia, iniziata nel 1994, con l'esito positivo della mammografia di controllo. Viene così indirizzata allo studio milanese del Prof. Umberto Veronesi, oncologo di fama internazionale. L'incontro con l'uomo di scienza dal carisma e dal calore umano fuori dal comune si rivela determinante. Veronesi, infatti, non si limita a salvarle la vita ma gliela cambia, dandole una nuova prospettiva. Rosanna è la paziente zero, la prima a essere operata nell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) quando ancora ancora fervono i lavori di completamento di questa struttura d'eccellenza. Arriva la guarigione e la riconoscenza, insieme alla vicinanza intellettuale con l'uomo straordinario che l'ha curata, la convince a farsi coinvolgere in molte delle campagne civili, che in quegli anni il Prof. Veronesi intraprende. Ed è sempre lui a chiamare Rosanna, già imprenditrice di successo, alla presidenza di Europa Donna Italia', delegazione italiana del Movimento europeo, che rappresenta i diritti delle donne nella prevenzione e cura del tumore al seno. (A. Cap.)



