Il mio furetto, la guida completa

Il libro di questa settimana s'intitola Il mio furetto. Guida completa alla convivenza di Stefania Grano. Un testo alla convivenza domestica con il furetto nasce dall'esperienza quotidiana dell'autrice e dalla collaborazione con veterinari specializzati.

Nel manuale sono affrontati molteplici argomenti che spiegano come affrontare tutte le situazioni quotidiane. I capitoli spiegano come e perché scegliere un furetto, preparare la casa, educarlo alla cassetta, scegliere l'alimentazione, abituarlo a non mordere, riconoscere i primi sintomi di una malattia, mantenerlo in salute, come affrontare la convivenza con bambini piccoli, altri animali o un viaggio. Avremo anche delle notizie legali, curiosità storiche ed artistiche. Non un testo generico quindi, ma una guida da tenere sempre a portata di mano per affrontare prontamente piccole e grandi evenienze.

Se stiamo per diventare padroni di un furetto in questo volume troveremo tutte le informazioni indispensabili per condividere al meglio la vita con il nostro piccolo mustelide: dai consigli sulla scelta a come comunicare con lui, dal rapporto con i bambini alla convivenza con altri animali, dall'alimentazione alle allergie. (A.Ben.)

