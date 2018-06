Il mio furetto: la guida completa

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Il mio furetto: guida completa alla convivenza delle esperte Stefania Grano e Loredana Soldini, che trattano molteplici argomenti spiegando come affrontare le situazioni quotidiane più frequenti ma anche quelle inusuali. Parleremo infatti di come e perché scegliere un furetto; di come preparargli la casa, educarlo alla cassetta, scegliere l'alimentazione, abituarlo a non mordere, riconoscere i primi sintomi di una malattia, mantenerlo in salute, come affrontare la convivenza con bambini piccoli, con altri animali od anche in un viaggio.Ci vengono fornite anche delle notizie legali intervallate con delle curiosità storiche ed artistiche che rendono questo libro molto piacevole. Infatti non è soltanto un testo generico quindi, ma anche una guida da tenere sempre a portata di mano per affrontare prontamente piccoli e grandi inconvenienti.Un testo ben scritto non soltanto per gli amanti di questo simpatico animale ma penso per tutti gli amanti degli animali.(A.Ben.)riproduzione riservata ®