«Il mio disco è per loro»

Luca Barbarossa, cantautore romano, da sempre in prima linea per la cultura. Roma può permettersi davvero di perdere la Casa delle Donne.«No, non possiamo accettarlo. La Casa internazionale delle donne deve esistere e deve resistere. Ci mancherebbe altro, nasce proprio come luogo di resistenza. Per la città rappresentata un punto di riferimento in tutti i sensi».Che vuol dire?«È un riferimento sia per le donne in difficoltà, sempre più numerose in un momento così delicato, sia per ciò che rappresenta culturalmente: i movimenti femministi e la conquista di uno spaizo per fare cultura. Sa che cosa mi ricorda questa brutta storia?».Cosa?«La vicenda dell'Angelo Mai, il centro culturale sempre sotto sfratto, e il Cinema America che ha dovuto lasciare piazza San Cosimato. E' allarmante tutto ciò, queste realtà che fanno cultura sul territorio sono costrette ad andare avanti sempre con l'acqua alla gola e sempre con quell'incubo costante di vedere finire una bellissima realtà. Come è quella della casa internazionale delle donne, appunto».Perché tutto ciò?«Sembra quasi che ci sia un disegno scientifico di voler chiudere i punti di aggregazione e di cultura popolare che fanno vivere Roma e la sua anima popolare. La Casa deve restare in vita».Sembra molto legato, è così?«Assolutamente sì. Non è un caso se la foto della copertina del mio ultimo album, Roma è di tutti, è stata scattata proprio lì davanti. Lì c'è l'anima di Roma».riproduzione riservata ®