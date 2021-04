«Il mio Cristian non è come i fratelli Bianchi»

«Il mio primo pensiero va al ragazzo ricoverato in ospedale. Io e mia moglie siamo distrutti. In tutto questo dolore, mi conforta il fatto che il ragazzo stia meglio e sia fuori pericolo. Da sabato sera, quando è arrivata la polizia a casa per arrestare nostro figlio, siamo sprofondati in un incubo». È disperato Alessio Marozza, il padre di Cristian, accusato insieme a Lorenzo Farina, di aver aggredito e pestato a sangue Lorenzo C.. «Siamo una famiglia perbene - aggiunge - non abbiamo mai avuto problemi con la giustizia e nostro figlio è cresciuto con principi sani e di legalità. Con i familiari di Lorenzo ci conosciamo perché alcuni nostri parenti vivono a Segni». Secondo il genitore, dipendente di un'azienda, il figlio non ha mai frequentato palestre di arti marziali: «È sbagliato accostare nostro figlio ai fratelli Bianchi e a quello che è successo al povero Willy. Cristian è un ragazzo dal fisico gracile, che studia, è sempre stato educato ha frequentato l'istituto nautico a Roma, non ha mai fatto arti marziali e nemmeno frequenta brutti giri di amicizie. Da quando si è fidanzato fa sport ma lo pratica con una palestra da casa». (E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 05:01

