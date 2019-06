Il Mint Mi spiegato da Francesco

Ecco come fare a casa il Mint Mi rivisitazione del Gin Sour con Gin Giass e succo di bergamotto creata da Francesco Cirulli, barman del Mint Garden di Milano.

Ingredienti: 1 tazzina da caffè di Gin Giass, mezza tazzina di succo di bergamotto, 3 cucchiaini di sciroppo liquido, tre gocce di albume pastorizzato, 1 scorza di pompelmo rosa per la decorazione e tre gocce di Angostura Bitter, ghiaccio.

Preparazione: versare gli ingredienti in un barattolo senza ghiaccio, agitare con forza, quindi riempire il contenitore con il ghiaccio e shakerare per 10 secondi. Filtrare con un colino in una coppetta da cocktail precedentemente raffreddata, guarnire con una scorza di pompelmo rosa e aggiungere 3 gocce di angostura come top.

Come fare lo sciroppo di zucchero: riscaldare a fuoco basso in un pentolino una parte d'acqua e 2 parti di zucchero.

(N.Cav.)

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

