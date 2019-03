IL MINISTRO: PRESTO IL REGOLAMENTO

Il governo vuole la portabilità della targa delle automobili, che rimarrà la stessa anche quando si cambierà il proprio veicolo. «Una misura che porterà a breve un risparmio in termini di tempo e denaro per tutti i cittadini», spiega il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli nel suo intervento in Aula al Senato, dove sono state respinte le due mozioni di sfiducia messe ai voti contro di lui.

In teoria, la targa personale in Italia esiste già da quasi un decennio: ovvero dalla riforma del Codice della Strada del 2010 che all'articolo 100 del testo del 1992 aggiungeva il comma 3 bis, il quale prevede che le targhe di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. Da allora non se ne è comunque fatto niente, in attesa di un regolamento attuativo che non è mai arrivato. Toninelli sembra deciso a giurare che «finalmente questa è la volta buona».

