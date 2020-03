Il ministro Manfredi: «Giusto così, negli atenei esami e lezioni vanno fatti solo in sicurezza»

Lorena Loiacono

Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e ricerca, giusto fermare le lezioni?

«Sì, dobbiamo salvaguardare la salute dei nostri studenti, circa 1,5 milioni, e delle persone che lavorano negli atenei».

Come si andrà avanti?

«Le lezioni a distanza sono già partite negli atenei del Nord: il nostro sistema universitario è molto efficiente. C'è da esserne fieri. Le lezioni frontali, per il momento, sono sospese ma va avanti la ricerca».

Gli esami?

Si faranno online e, dove possibile, anche in sede ma con le dovute distanze, quindi, e con gli studenti scaglionati durante gli appelli.

I Rettori sono pronti?

«Stiamo organizzando le attività dei prossimi giorni: anche noi, ovviamente, ci sentiamo solo online per la sicurezza di tutti».

Cosa preparate?

«Dobbiamo cogliere l'opportunità di migliorare i nostri servizi: quando i ragazzi torneranno in aula, spero subito dopo il 15 marzo, non avranno perso giorni di lezione e troveranno un'università migliorata sotto il profilo della formazione a distanza».

