Il ministro Fraccaro: «La casta è finita»

Mario FabbroniOra l'attacco ai vitalizi, poi toccherà alle cosiddette pensioni d'oro.I cavalli di battaglia del Movimento 5Stelle, cui si aggiungono Lega e Fratelli d'Italia, stanno per trasformarsi in atti concreti anche se la battaglia giuridica che si profila sarà durissima e con argomentazioni forse non infondate.Sta di fatto che Roberto Fico, che occupa la poltrona principale alla Camera dei Deputati, ha presentato la delibera taglia-vitalizi all'Ufficio di Presidenza di Montecitorio pubblicandola immediatamente pure su Facebook: fino al 5 luglio si potranno presentare emendamenti, poi si avvierà l'iter del voto in aula. L'obiettivo è quello di introdurre i tagli (40 milioni all'anno) prima alla Camera, per costringere il Senato ad adeguarsi. Ma dal Senato filtrano perplessità sul metodo Fico. Non a caso la presidente Casellati parla di «soluzioni condivise».Cosa dovrebbe accadere agli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità ma anche alle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata maturati in base alla norma vigente al 31 dicembre 2011? «Dal 1 novembre gli ex parlamentari riceveranno quanto hanno versato. In questo modo eliminiamo un'ingiustizia», gongola Fico.Tradotto in cifre: intoccabili solo 67 tra i 1405 vitalizi totali pagati dalla Camera, mentre per gli altri 1338 scatterà il ricalcolo. L'assegno minimo garantito agli ex eletti per una sola legislatura sarà di 980 euro al mese. Non riceveranno meno di 1470 euro mensili invece gli ex deputati (con più legislature) la cui decurtazione dell'attuale assegno sarà superiore al 50%. Riccardo Fraccaro (ora ministro M5s) sentenzia: «L'era dei privilegi e della casta è finita». Lo stesso Fico ha aggiunto che i tagli saranno compresi tra il 40% ed il 60%.Durissima la replica: «È una vendetta politica, un attacco frontale allo Stato di diritto» che ha come obiettivo finale quello di «mettere mano alle pensioni degli italiani», ulula Antonello Falomi, presidente dell'associazione degli ex parlamentari. Annunciata una class action contro Fico e l'intero Ufficio di Presidenza della Camera.«Inaudito. è il mondo alla rovescia», commenta il vicepremier Luigi Di Maio che rincara la dose: «È il popolo italiano che dovrebbe fare una class action contro questi nababbi a carico nostro. Si devono mettere in testa che il loro non è un diritto acquisito, ma un privilegio rubato».Per contro di Forza Italia, Mara Carfagna prende posizione con un sì al ricalcolo dei vecchi vitalizi «per eliminare un privilegio, no alla rapina di Stato contro le vecchiette rimaste vedove». Il leader di Confindustria, Vincenzo Boccia, ritiene sia «un messaggio importante ma che non libera tante risorse: l'Italia invece ha bisogno di investimenti alle imprese e di creare lavoro».riproduzione riservata ®