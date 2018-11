Il ministro Bussetti nella redazione di Leggo

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quarantamila docenti specializzati sul sostegno, mille contratti per ricercatori, un dialogo aperto con gli studenti che protestano e un secco no sia alle occupazioni sia alle chat tra docenti e alunni. I dati Ocse e Invalsi? A volte penalizzano i ragazzi. Questa è la scuola targata Marco Bussetti, il ministro dell'Istruzione che ieri ha partecipato per la prima volta ad una tavola rotonda in una redazione. E per la sua prima volta ha scelto la redazione di Leggo. Un'occasione per affrontare sia temi di forte attualità, come il maltempo che ha messo in ginocchio l'Italia e le proteste studentesche esplose negli ultimi giorni, sia le prospettive per il futuro della scuola, dai concorsi alle specializzazioni. Argomenti su cui il ministro Bussetti pone molta attenzione: poco incline all'esposizione mediatica, si lascia andare solo quando si parla di scuola. La sua scuola, in cui ha trascorso l'intera carriera: da docente a dirigente scolastico, fino agli uffici del Provveditorato di Milano e poi a viale Trastevere.E allora oggi, ministro, qual è il suo compito?«Il mio obiettivo sono gli studenti. Sembrano averlo dimenticato tutti. Vorrei convincere ragazzi e personale scolastico che siamo qui a lavorare per loro».Quando ha saputo di essere stato nominato ministro, che cosa ha pensato di fare come prima cosa?«Ho pensato: metto le cose a posto. Come la storia del bambini che vanno nel bosco per imparare a tirare con l'arco: l'istruttore non fa tirare quelli che guardano le foglie sull'albero, ma solo quelli che vedono il cerchio rosso nel bersaglio. Perché di sicuro fanno centro. Questo bisogna fare: puntare sulle criticità per provare a risolverle una ad una».Intanto, però, a Roma sono partite le occupazioni studentesche, prima al liceo Mamiani poi al Virgilio con tanto di sgombero delle forze dell'ordine. Per gli studenti si tratta solo di un rito stagionale o c'è di più?«I ragazzi che manifestano lo fanno per qualcosa a cui tengono. Io la vedo così, la vedo sempre in positivo. Lo fanno per la loro scuola: è chiaro che la maniera è inopportuna. Non devono farlo attraverso l'occupazione. Credo però che reagiscono in questo modo perché non trovano chi li ascolta».Hanno provato a contattarla?«No, gli occupanti no. Ma ho un incontro al ministero con le associazioni degli studenti per costruire una relazione propositiva. Le critiche che arrivano da loro sono importanti. Io vengo dalla strada, so cosa vuol dire vivere dall'altra parte».Che cosa gli dirà?«Datemi le vostre ragioni, vediamo di risolvere il problema».Ha mai avuto un'occupazione della scuola in cui insegnava?«No, mai. Ma (ride ndr) solo perché insegnavo alle medie».Ha mai occupato, da studente?«Mai, non ho neanche mai picchettato. Ho sempre ritenuto che fosse un gesto poco rispettoso delle istituzioni».Che ne pensa dei professori che condividono le chat con i loro studenti?«Non sono favorevole, anzi. Direi che sono proprio contrario al rapporto tra professori e studenti sui social: per parlare con gli studenti o con i genitori, i professori devono utilizzare le vie istituzionali. Esistono e quindi vanno utilizzate. Lo dico per il rispetto dei ruoli».L'Alternanza scuola-lavoro è stata dimezzata, per quale motivo?«Il progetto nasce con la ministra Moratti e poi, con la riforma della Buona Scuola, è stato posto l'obbligo di 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei. In alcuni casi si è rivelata un'esperienza fallimentare».Perché?«Servono due soggetti: la scuola e l'impresa. Se l'impresa sul territorio non c'è o, comunque, non riesce ad offrire posti a sufficienza nelle scuole come si fa? Un istituto ha in media 900 studenti, il triennio ne ha quindi circa 500 da posizionare in alternanza scuola lavoro: non è un'operazione facile per tutti. Quindi credo che diminuire il minimo delle ore obbligatorie permetterà di migliorarne la qualità. Chi vuole, infatti, può fare anche 600 ore, sempre però in maniera aderente al profilo di studi. Comunque l'incontro tra mondo della scuola e mondo del lavoro resta fondamentale».Si parla di abolire il test di medicina ma resterebbe comunque un altissimo numero di candidati da far entrare, come si risolve?«Dobbiamo lavorare di più sull'orientamento. Il successo degli studi universitari sta nel giusto orientamento. E' l'università che deve venire incontro alla scuola, non la scuola verso l'università. La continuità tra scuole superiori e università purtroppo non c'è, esiste invece nella scuola del primo ciclo».Come ci si orienta?«Prendendo in esame le attitudini dei ragazzi. Si continua a lavorare su capacità e competenze dei ragazzi ma non sulle loro reali attitudini».Le alluvioni dei giorni hanno piegato l'Italia, come state intervenendo per far fronte all'emergenza scolastica nelle zone colpite dal maltempo?«Ci siamo immediatamente attivati. Ho parlato con i governatori delle Regioni Veneto e Sicilia. Siamo in prima linea nelle emergenze, come già accaduto per il crollo del Ponte di Genova. Abbiamo infatti una riserva economica per mettere in campo la nostra task force».Cosa farete?Questi bambini, allontanati dalle loro abitazioni, non dovranno perdere anche la loro scuola. Dobbiamo garantirgli il più possibile la normalità».