Il ministro Bonisoli: «Per i film prima la sala, poi lo streaming»

James PerugiaPrima le sale dei cinema, poi Netflix. Il decreto annunciato ieri dal ministro della Cultura Alberto Bonisoli stabilisce che i film italiani possono sbarcare nelle piattaforme online solo dopo essere passati dalle sale. «Mi accingo oggi a firmare il decreto - ha detto Bonisoli - penso sia importante assicurare che chi gestisce una sala sia tranquillo nel poter programmare film senza che questi siano disponibili in contemporanea su altre piattaforme».Il decreto in questione è quello attuativo della legge sul cinema del 2016, e stabilisce una finestra temporale di 105 giorni dall'uscita in sala di un film italiano prima di poter debuttare in streaming. Bonisoli interviene così sulla polemica pro o contro Netflix, che quest'anno ha visto contrapposti i direttori dei festival. A Cannes Frémaux ha tolto dalla competizione i film Netflix per i quali non era prevista una finestra tra l'uscita in sala e quella in streaming. Alberto Barbera invece ha accolto a Venezia Roma, film programmato per uscire in contemporanea in sala e nei cinema che ha anche vinto la competizione.Il decreto sembrerebbe prendere posizione contro Netflix, ma ci sono delle importanti eccezioni alla regola. La finestra dei 150 giorni, infatti, si riduce per le produzione più piccole o che realizzano uno scarso rendimento in sala. Queste potranno sbarcare prima nelle piattaforme streaming, dopo 10 o 60 giorni. Un decreto accolto con favore dal presidente di Anica Francesco Rutelli, che l'ha definito «un punto di equilibrio tra tutela del prodotto nelle sale e innovazioni necessarie... Così si da possibilità anche ai film per i quali è prevista una programmazione in sala corta di arrivare prima a un'ulteriore valorizzazione».Anche se l'unico caso di film in uscita in contemporanea in sala e in streaming che abbiamo avuto in Italia: Sulla mia pelle, con circa 100mila spettatori, non era andato poi così male in realtà.riproduzione riservata ®