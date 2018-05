Il Ministero salva la licenza di Atac: «Stop alla revoca»

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sospiro di sollievo per l'Atac. Un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato consente al Ministero dei Trasporti di sospendere l'accertamento dei requisiti finanziari necessari all'azienda per mantenere l'autorizzazione all'esercizio. Via libera, di fatto, al congelamento dello spinoso procedimento fino ad un responso sul concordato.Il nodo dell'autorizzazione era emerso nei mesi scorsi quando la Motorizzazione aveva comunicato all'azienda dei trasporti di Roma una deadline, ormai in scadenza, per fornire gli atti e i documenti necessari a mantenere l'iscrizione al registro elettronico nazionale per gli operatori della mobilità. Da allora si sono tenuti diversi incontri con il Campidoglio e tra le ipotesi al vaglio c'era appunto questo congelamento. L'azienda, prescindere dalle garanzie finanziarie, potrà continuare a far circolare i bus in città e, intanto, si prepara all'appuntamento cruciale con il Tribunale fallimentare. Si terrà oggi l'udienza in cui la municipalizzata presenterà le integrazioni al piano concordatario, precedentemente oggetto di rilievi da parte dei giudici. I vertici si presenteranno ai giudici con un corposo plico contenente le integrazioni e i chiarimenti chiesti.Una sorta di nuovo piano che avrebbe tra i suoi capisaldi: il via libera all'acquisto di 320 nuovi bus (dei 600 nuovi in programma); la previsione aziendale di manutenzione straordinaria su circa 900 autobus.(P. L. M.)