Il Milan si salva con il Parma, le altre big ok

Il Milan si salva al 91' con il Parma (2-2) e resta primo con +4 sull'Inter. Al 2-0 clamoroso degli ospiti (Hernani e Kurtic) risponde con una doppietta un Theo Hernandez in serata di grazia. Per i rossoneri si tratta della 23a partita utile consecutiva.

Nel tardo pomeriggio la Juve aveva spadroneggiato a Genova, battendo 1-3 il Genoa con due rigori del solito infallibile Ronaldo e con il ritorno nelle marcature del redivivo Dybala (Sturaro per i liguri).

Anche le altre big all'inseguimento rossonero hanno vinto. Il Napoli di Gattuso soffre la Samp, che all'intervallo è avanti 1-0 con la rete di Jankto. Poi Rino fa entrare Lozano che firma il pari e ispira Petagna per il 2-1. Torna a vincere dopo un mese e mezzo in campionato l'Atalanta, che supera in casa 3-0 la Fiorentina targata Prandelli (tre gare altrettante sconfitte per l'ex ct). Bergamaschi in vantaggio con Gosens sul finale di primo tempo, al 55' il raddoppio di Malinovsky, al 63' è Toloi a fissare il tris. Infine, l'Inter, scesa in campo a ora di pranzo: Conte riparte con un convincente 3-1 a Cagliari, con il solito Lukaku nelle marcature, insieme a Barella e D'Ambrosio (Sottil per i sardi). Mai così equilibrata la classifica, e domani si inizia già con la 12a giornata.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

