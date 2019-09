Il Milan si butta via: incornato 2-1 da Toro

MILANO - Andrea Belotti ribalta il Milan con una doppietta (in quattro minuti dal 27' al 31' del secondo tempo) e inguaia Giampaolo. Il Gallò firma il 2-1 in rimonta dei granata nella ripresa e infligge ai rossoneri la seconda sconfitta di fila dopo quella ancora più pesante nel derby contro l'Inter.

Il Diavolo trova il meritato vantaggio nel primo tempo con Piatek, a segno su rigore, ma dopo un'ora di gioco il Toro piazza un micidiale uno-due che vale i tre punti. La squadra di Mazzarri torna così alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e con 9 punti aggancia al quarto posto Napoli e Cagliari. Per il Milan, fermo a 6 punti, un'altra occasione mancata. E Giampaolo finisce sulla graticol, anche se Paolo maldini prima della sfida del Grande Torino aveva dichiatrato: «Avanti con lui, non è in discussione».

Tuttavia il piatto rossonero piange: tre sconfitte in cinque giornate non sono poche. E il Diavolo si trova lontano dalle posizioni che contano. (M.Zor.)

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

