Il Milan rialza la testa. Passa a Verona 2-0 con le reti di Krunic nel primo tempo e di Dalot nella ripresa, facendo bottino pieno su un campo difficile della serie A e si riporta a -3 dall'Inter capolista che stasera gioca il posticipo della ventiseiesima giornata contro l'Atalanta a San Siro. Se tutti gli occhi sono puntati su Conte e sulla possibilità che la squadra di Gasperini riapra in qualche modo il campionato, ieri bisogna registrare la brutta sconfitta del Torino a Crotone 4-2, che lo riporta in crisi, mentre Fiorentina e Parma danno spettacolo, 3-3, anche se il pari non aiuta nessuna delle due squadre in classifica. Infine, Sampdoria-Cagliari 2-2, con i sardi che conducono a lungo (Joao Pedro), ma subiscono il sorpasso in 3' con Bereszynski e Gabbiadini nel finale per poi al 96' pareggiare con Nainggolan.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 05:01

