Il Milan punta Correa, ma il club: «Incedibile»

ROMA - Un sogno che resterà tale. Il Milan ha provato a bussare alla porta di Formello per chiedere informazioni su Correa ma si è sentito rispondere un è incedibile. L'attaccante argentino è uno dei pilastri della Lazio e non si muove da Roma, mentre resta ancora incerto il futuro di Milinkovic e Luis Alberto. Il diesse Tare, in questi giorni in missione all'estero, è rientrato a Roma e nei prossimi giorni incontrerà gli agenti dei due calciatori per tracciare le strategie future. L'albanese n questi giorni è stato a Madrid dove ha incontrato il super procuratore Mendes per mettere a punto la cessione di Bruno Jordao e Pedro Neto. Ieri altro ciclo di visite di idoneità alla clinica Paideia c'era anche Lazzari, oggi invece toccherà all'altro acquisto Jony che si è già allenato con i suoi nuovi compagni.

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

