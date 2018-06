Il Milan non convince l'Uefa oggi è in arrivo l'esclusione

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Potrebbe essere oggi il giorno g del verdetto da parte della camera giudicante dell'Uefa. Cinque i giudici, presieduti dal portoghese José Narciso Da Cunha Rodriguez, che fin dopo il faccia a faccia con il Milan si sono riuniti in consiglio: la decisione sembra essere scontata, sembra essere politica.Ma l'Uefa è sicura della sua decisione e non teme nemmeno il ribaltamento da parte del Tas di Losanna, l'ultimo giudizio possibile per il Milan per rientrare in Europa, per giocare la competizione che ha conquistato sul campo.Per l'Uefa non è cambiato nulla e rispetto al Psg dello sceicco Nasser Ghanim Al-Khelaïfi e dell'Inter di Zhang Jindong sul club rossonero resiste l'incertezza al vertice della società, sui capitali personali di Yonghong Li e soprattutto il dubbio sul rifinanziamento del debito, tutte condizioni che la camera investigativa aveva già evidenziato nei due precedenti incontri rigettando prima il Voluntary Agreement e poi il Settlement Agreement.Alla prova d'appello il Milan si sarebbe ripresentato con nessun nuovo elemento (socio di minoranza) e con motivazioni non troppo convincenti in una memoria difensiva che non sembra essere piaciuta ai giudici pronti si dice ad accogliere la richiesta dell'accusa ma addirittura a inasprire la sentenza. Il contraddittorio come riconosciuto dallo stesso amministratore delegato rossonero è stato acceso nel sottolineare come il Milan abbia nel fondo americano una sicura garanzia di continuità.Un documento che sembra non essere stato preso in considerazione. Per questo Casa Milan sta cercando di stringere i tempi per il socio che dovrà affiancare l'attuale proprietà: il pool milanista ha visionato oggi i due dossier presentati da due banche d'affari, una delle quali è Goldman Sachs.Entrambe le proposte arrivano dagli Usa. Intanto a Casa Milan si è cominciato a elaborare il piano B: Bertolacci è praticamente un giocatore del Genoa, Musacchio potrebbe andare a giocare a Udine, in rossonero potrebbe arrivare lo svincolato Max Meyer dello Schalke04. Prima vendere, poi comprare. Una frase cara ad Adriano Galliani.