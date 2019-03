Il Milan e Gattuso pazzi di Paquetà

Luca Uccello

MILANO - Innamorati di Paquetà. Un amore corrisposto, senza paura. Lucas ha trovato il paradiso e una maglia da titolare che Gattuso non gli ha più tolto. Con il Milan ha trovato anche la Nazionale, il suo Brasile. Un cammino simile a quello di Ricardo Kakà, un giocatore simile ma non uguale a quello che oggi Leonardo ha voluto fortemente a gennaio, ha strappato al Flamengo e alla concorrenza dei grandi club d'Europa.

Un giocatore pagato tanto, forse troppo (35 milioni più bonus) per la sua giovane età (21 anni). Un prezzo che oggi però si è quasi raddoppiato per la gioia di Casa Milan, per la soddisfazione del fondo Elliott che ha trovato un investimento da far fruttare. Non c'è dubbio che «è stato un impatto meraviglioso, sia con la nuova società che con la città, sin da quando è venuto a dicembre per conoscere il club e scegliere casa. È davvero felice di ciò che sta vivendo in rossonero».

Parole del suo agente, di Eduardo Uram che a milannews.it ha parlato a lungo del centrocampista brasiliano che ha fatto perdere la testa a tutta San Siro e non solo. Vedi Diego Abatantuono: «Paquetà mi piace assolutamente. È bello da vedere e poi rientra, contrasta, recupera. Ogni tanto si arrotola da solo quando ha la palla, meglio qualche passaggio di prima in più».

Un giocatore di classe pura che ha conquistato fin da subito anche Gennaro Gattuso. «Credo che Gattuso - continua il suo procuratore - sia il primo artefice per questo adattamento veloce, lo sta facendo crescere tatticamente nella fase difensiva, ma lo stesso tempo lo lascia un po' libero nella fase offensiva».

