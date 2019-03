Il Milan di Gattuso alla prova del... sei

Luca Uccello

MILANO - Il Diavolo è chiamato alla prova del... sei, quella della sesta vittoria consecutiva. Il Milan non ci riesce da 13 anni, dalla stagione 2005-2006. Allora sulla panchina rossonera c'era Carlo Ancelotti, che in quel campionato ci riuscì per ben due volte. La prima dal 21 settembre al 26 ottobre 2015 (dalla quarta alla nona giornata, in quel caso il Milan colleziono addirittura otto successi di fila), la seconda dal 9 aprile al 16 maggio 2006 (dal 33esimo al 38esimo turno).

Un motivo in più per Gattuso battere l'Inter, per riprendersi la supremazia cittadina, per tenersi stretto il terzo posto, per credere ancora al secondo posto (ora a -6). Tante ragioni racchiuse in 90 minuti, in tre punti che possono fare la differenza in classifica. Se Spalletti deve fare la conta dei disponibili, a Gattuso non manca nessuno. Né in campo (unico assente in vista del derby è Bonaventura, la sua stagione è finita da tempo a causa dell'operazione al ginocchio sostenuta in autunno), né fuori. Oltre a Leonardo e Maldini ieri mattina c'era pure l'ad Gazidis a bordo campo a seguire la squadra di Ringhio, pronta a sfidare l'Inter in un derby fondametale per il futuro rossonero. La qualficazione alla prossima Champions permetterebbe a Casa Milan di avere maggior libertà sul mercato estivo.

Intanto Gattuso continua a studiare sulla formazione titolare che scenderà in campo domenica sera. Davanti a Donnarumma il MuRo (Musacchio e Romagnoli) rossonero, in prima linea Piatek con Cutrone ancora in panca. Unico dubbio a centrocampo dove Lucas Biglia, in gol a Verona contro il Chievo sabato scorso, potrebbe trovare a sorpresa una maglia da titolare.

In quel caso potrebbe cambiare l'assetto della linea a tre più utilizzata in questa striscia vincente dal Milan con Kessie, Bakayoko e Paquetà. Ma è difficile a oggi pensare che Ringhio possa rinunciare al brasiliano, anche se come ammesso dal braccio destro di Rino, anche Paquetà ha bisogno di fermarsi, prendere fiato. Tuttavia quella con l'Inter non sembra proprio la gara fara per rifiatare...

