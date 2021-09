Il Milan blocca la Juve ed è primo con l'Inter

Daniele Petroselli

La Juventus non sa più vincere. All'Allianz Stadium è 1-1 col Milan e la classifica recita 2 punti in 4 partite. Pioli, senza Giroud e Ibra in attacco, si affida a Rebic, supportato da Saelemaekers e alla fine resta primo con 10 punti insieme all'Inter. E oggi c'è Udinese-Napoli con la classifica che potrebbe cambiare ancora.

Allegri lancia la coppia Morata-Dybala, con Rabiot in mezzo al campo. E i bianconeri vanno subito avanti al 4' con una ripartenza micidiale di Dybala, che mette solo davanti alla porta Morata che beffa Maignan in uscita. Juve che poco dopo il quarto d'ora sfiora il bis prima sempre con lo spagnolo, poi con il numero 10 argentino. Debole la reazione del Milan, che alla mezz'ora perde anche Kjaer per infortunio. Nella ripresa dopo 5' è Rabiot ad andare vicino al raddoppio con un tiro al volo, poi la squadra rossonera prova a salire di ritmo e al 76' è Rebic a riacciuffare i bianconeri con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner.

Classifica: Inter e Milan 10, Napoli 9, Fiorentina 9, Roma 9, Udinese 7, Lazio 7, Atalanta 7, Bologna 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo 4, Spezia 4, Genoa 3, Empoli 3, Venezia 3, Verona 3, Cagliari e Juventus 2, Salernitana 0.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

