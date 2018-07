IL MILAN AL BIVIO

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Si saprà oggi (dopo l'ora di pranzo) se la difesa del Milan sarà stata forte, convincente tanto ribaltare la durissima sentenza dell'Uefa, l'esclusione dalla prossima Europa League. «È stata una giornata molto intensa dove abbiamo cercato di fare il possibile». Parole dell'amministratore delegato Marco Fassone a capo di della delegazione rossonera impegnata fin dalle 9,30 di ieri in una lunga (circa 10 ore) e approffondita audizione. «Sono stati esplorati gli aspetti di business, finanziari, legali e ora il panel ha tutti gli elementi per giudicare al meglio - ha raccontato ancora l'ad -. Abbiamo messo insieme tutte le possibilità che avevamo a livello legale, con esperti, e la presenza di Tuil (uomo di fiducia mandato da Elliott, ndr) ha dato ulteriore supporto alle tesi che avevamo già illustrato all'Uefa in passato». Senza dubbio «la sua presenza, in un momento in cui c'è stato un cambiamento di azionista, è sicuramente significativa...».Per il Milan erano presenti oltre a Fassone gli avvocati Cappelli e Aiello, la responsabile finanziaria Valentina Montanari. Presenti pure Antonio Rigozzi, legale esperto in contenziosi sportivi e già vittorioso (al fianco della Juventus) nel caso Fifa-Mutu, e come detto Franck Tuil, rappresentante del fondo americano. L'udienza, iniziata puntualissima poco dopo le 9 del mattino, si è conclusa oltre l'orario inizialmente previsto per la conclusione dell'audizione, ben oltre le 19.La difesa ha spiegato le proprie ragioni e a prendere parola è stato l'ad rossonero Marco Fassone, prima dei legali. Nel pomeriggio è toccato alla Uefa ribadire la propria posizione con un Milan che se messo fuori dall'Europa subirebbe un'inevitabile ridimensionamento anche dal punto di vista del mercato. Ma c'è una terza via d'uscita: che il Tas rispedisca al mittente e cioè all'Adjudicatory Chamber la sentenza con l'obiettivo di discutere un nuovo severissimo Settlement Agreement. Un weekend di fuoco tra il defintivo giudizio del Tribunale di Losanna e il consiglio d'amministrazione di domani che cancellerà definitivamente Yonghong Li dalla storia rossonera per aprire il nuovo corso con Paul Singer e il fondo d'investimento che garantirà al Milan una nuova forza economica, poi un nuovo proprietario.Un CdA che permetterà a Paolo Scaroni (uomo vicinissimo a Silvio Berlusconi...) di diventare il nuovo presidente del club. Dopo di che si conosceranno i destini di Fassone, Mirabelli e forse anche Gattuso. Oltre a quelli di una squadra che questo pomeriggio fa la sua prima uscita stagionale (a porte chiuse) contro il Novara (diretta su tutti i social rossoneri) prima di salire sull'aereo che li porterà (domenica) a giocare in tournée negli Usa, tra le braccia di Elliott.riproduzione riservata ®