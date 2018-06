«Il metodo Garbatella è vincente»

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleAmedeo Ciaccheri, ci racconta come ha vinto al primo turno le elezioni municipali?«Abbiamo costruito una nuova proposta politica a partire dalle tante assemblee popolari fatte in quest'anno di commissariamento del municipio VIII. Poi abbiamo raccolto la disponibilità di realtà civiche e sociali, di altre forze politiche e pezzi dal Pd a costruire, attraverso le primarie, una coalizione.Come descrive questo nuovo progetto politico a sinistra?«È un nuovo modello che parte dal basso. Il modello passato del centrosinistra é importante per la storia della nostra città ma non abbiamo nostalgia, perché era un centrosinistra che si occupava troppo delle esigenze dei partiti e troppo poco di quelle dei territori. Il nostro é un progetto municipalista, democratico e progressista».Una nuova sinistra?«Abbiamo detto chiaramente che questo sarebbe stato il municipio della solidarietà dell'accoglienza, per la cura del bene comune, e abbiamo vinto».Quale sarà il suo primo atto da presidente?«La nostra campagna ha raccolto la sofferenza di un territorio abbandonato da 2 anni. Per questo i primi atti daranno risposte ai problemi delle aree verdi, dei rifiuti, della manutenzione stradale, spazi comuni».Cosa farete per gli edifici scolastici?«Su quel fronte c'è proprio un'emergenza edilizia scolastica, su cui inizieremo a lavorare prima della riapertura scuole. Chiederemo al Campidoglio e alle altre istituzioni competenti un piano straordinario per permettere agli studenti di rientrare in scuole non fatiscenti. Infine c'è un'urgenza partecipazione nel nostro territorio».Cioè?«Ci sono delle questioni che sono passate sopra alla testa dei cittadini. Il municipio deve tornare a essere portavoce delle istanze del territorio».Ha in mente di sperimentare qualche novità nel municipio?«Abbiamo la grossa responsabilità di affrontare alcuni appuntamenti del territorio. Tra due anni ad esempio Garbatella compirà 100 anni. Useremo questo anno e mezzo per lavorare ad un grande piano di valorizzazione culturale del territorio. In più ci impegneremo per la riqualificazione dei lotti di edilizia di residenziale pubblica di Garbatella e Tor Marancia. Si tornerà a fare cultura nelle strade».Ci anticipa qualche nome dei suoi assessori?«No, mi sto prendendo il tempo per raccogliere i suggerimenti della mia comunità per immaginare la migliore squadra possibile».