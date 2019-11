Il meteorologo: «Situazione critica fino a venerdì»

Non può piovere per sempre, pronunciava l'attore Brandon Lee nella sua celebre interpretazione nel film Il Corvo. Una frase a cui si aggrappano i cittadini romani in vista dei prossimi giorni che, tuttavia, non promettono nulla di buono. Nessuna tregua in vista fino a domani, quando un timido sole si riaffaccerà sulla Capitale. Ma sembra che si tratterà solamente di una breve illusione che potrebbe accompagnarci fino a giovedì. Poi si tornerà a impugnare l'ombrello fino al weekend, giorni nei quali le passeggiate in centro o le scampagnate di metà novembre lasceranno inevitabilmente spazio alla scelta di un bel film, al divano e una the caldo. Pioggia, tanta pioggia, già a partire da questo pomeriggio dove è atteso un vero e proprio nubifragio con abbondanti precipitazioni previste per il primo pomeriggio. Forti temporali in vista anche per venerdì, per sabato notte e per le prime ore della domenica. Andrà meglio la prossima settimana? Sembrerebbe proprio di no, anzi. Scorrendo le pagine dei vari siti meteorologici non si intravedono miglioramenti in tal senso.(S. Pie.)

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

