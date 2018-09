IL MESSAGGERO 140

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La cornice non è stata scelta a caso. Il set di Roma Antica, negli studi di Cinecittà, ha accolto la festa dei 140 anni de Il Messaggero, che è un pezzo di storia della Capitale. Sin dall'8 dicembre 1878, quando il milanese Luigi Cesana decise di creare un inserto del Fanfulla. Da 20 anni è edito da Francesco Gaetano Caltagirone che ha aperto la serata ricca di ospiti: dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, fino ai ministri Giovanni Tria e Alberto Bonisoli e alla sindaca della capitale, Virginia Raggi. «Il Messaggero non è e non vuole essere un bravo ragazzo - ha detto Caltagirone - È bello essere considerati un bravo ragazzo. Ma il bravo ragazzo è accettato e benvoluto da tutti, ma per essere tale deve accontentare tutti, o quelli della sua parte, rinunciando a se stesso e alla propria identità. Il Messaggero, invece, fa della propria identità un tratto distintivo». Un giornale che può contare su «oltre un milione di lettori al giorno ed è terzo giornale in Italia»; per il digitale su «due milioni di utenti unici», secondo l'amministratore delegato Azzurra Caltagirone che ha anche plaudito al voto dell'europarlamento in difesa del copyright. «Il Messaggero vuole essere la casa dei romani, aspira ad essere il loro difensore civico, oltre che una voce autorevole a livello nazionale», ha detto il direttore Virman Cusenza, illustrando il nuovo sito de Il Messaggero da ieri online. Tra gli ospiti, il cardinal Gianfranco Ravasi, Gigi Proietti, il capo della Polizia, Franco Gabrielli.