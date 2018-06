Il mercato va avanti

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Le voci sul mercato in uscita si rincorrono, ma nel frattempo Monchi pensa ai fatti concreti e avrebbe chiuso il 5° colpo in un mese. Si tratta di William Bianda, difensore centrale classe 2000 di proprietà del Lens. Il francese (appena 5 presenze in Ligue 2 lo scorso anno) è seguito da mesi e ieri sarebbe arrivata la fumata bianca per 5 milioni. Definita pure la cessione di Tumminello all'Atalanta a titolo definitivo per 6 milioni con diritto di recompra per la Roma fissato a 10 milioni. Col Torino, oltre che di Bruno Peres ormai granata, si è parlato di due portieri: Sirigu e Milinkovic-Savic (fratello del centrocampista laziale) anche se il primo nome resta Areola del Psg. Per l'eventuale dopo Nainggolan, invece, è sempre più definita la strategia di Monchi che punta a Ziyech dell'Ajax. Il marocchino nato in Olanda si può prendere per 30 milioni, ma l'accordo si troverà solo a Mondiale finito (per il Marocco ovviamente).(F.Bal.)