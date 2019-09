Il meraviglioso universo del cane

Il libro di questa settimana è uno dei maggiori esperti visionari dell'universo cane. La lettura che vi presento è 1+1= infinito e l'autore è Luca Spennacchio.

Un testo ricco di storie emozionanti, quotidiane, vissute ma anche di splendide fotografie di Francesca Marchi. Una su tutte l'emozionante incontro, pieno di significati profondi, con un clochard e il suo amato cane Margherita.

Non vi nego che la penna dell'autore è cosi sensibile e profonda ma allo stesso tempo leggera e piena di dettagli che non è possibile non emozionarsi: la stessa emozione che ci porterà a darci le risposte a tutti quei perché quotidiani. Questo è un libro di testi ed immagini.

I testi non descrivono le immagini e le immagini non illustrano i testi ma sia gli uni che le altre raccontano sfaccettature della stessa storia, dell'avventura che lega intimamente due specie animali così diverse e al tempo stesso così insieme da millenni.

Una storia più unica che rara, che rappresenta un valore inestimabile e di cui forse oggi ci stiamo dimenticando. (A.Ben.)

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

