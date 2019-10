Il meraviglioso mondo della tigre di casa

Il libro che vi consiglio di leggere questa settimana s'intitola Pensa come il tuo gatto di Pam Jhonson Bennet.

In questo bel testo, adatto non solo a chi ama i felini ma anche per tutti, potremo imparare a conoscere ed apprezzare questi meravigliosi compagni di vita che spesso sono sottovalutati e che invece sanno dare tanto amore e portare tanta allegria in una casa.

Infatti se si amano gli animali e si è sempre vissuto con loro questo libro della Bennet ci aiuterà a trovare il giusto equilibrio con il nostro felino e potremo soprattutto comprenderne al meglio tutti i suoi comportamenti ed atteggiamenti ricchi di significati spesso equivocati.

Leggendo le pagine di questo volume pieno di ottimi consigli riusciremo finalmente a guardare il mondo con gli occhi di un gatto e ne potremo conoscere anche gli angoli meno conosciuti. Buona lettura!

