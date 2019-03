Il meraviglioso mondo del pennuto di casa

Il libro di questa settimana nasce dalle richieste dei lettori, di avere più notizie del mondo fantastico dei pappagalli e s'intitola Allevamento ed etologia dei pappagalli dell'etologo Pierluca Costa.

Lo scopo di questo completo manuale è quello di divulgare le nozioni di base per il mantenimento dei pappagalli in ambiente domestico.

Infatti nonostante questi animali siano oggi particolarmente diffusi, esistono ancora notevoli difficoltà nell'uniformare le tecniche d'allevamento, anche perché le esigenze biologiche di questi uccelli variano molto: in base alla specie, ai territori dai quali provengono e agli ambienti in cui vengono allevati.

Scopo principale di questo bel libro è quello di proporre un testo che possa approfondire gli aspetti gestionali congiuntamente ad un'analisi delle esigenze comportamentali che questi intelligenti animali dimostrano. Un libro quindi non solo per gli amanti dei pappagalli ma anche dell'etologia animale. (A.Ben.)

