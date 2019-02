Alessio Agnelli

MILANO - In casa Inter comanda Perisic, l'anti-Icardi. Nuovamente decisivo in campo e più coinvolto nelle dinamiche di spogliatoio, dopo la degradazione dell'ex capitano e la vittoria della fronda croata. Che Ivan Perisic abbia approvato il passaggio di fascia da Maurito ad Handanovic è cosa nota, e comprovata dai numerosi like postati su tutti i social a corredo della notizia. Ma, in un mese, il classe 89' di Spalato ha fatto molto di più, riprendendosi l'Inter prestazione dopo prestazione, insieme ai gradi di nuovo leader del gruppo con Capitan Samir e il connazionale Brozovic. Nelle ultime 3 gare disputate tra campionato ed Europa League, l'assist per l'1-0 di D'Ambrosio contro la Samp, poi due reti consecutive a Rapid Vienna e Fiorentina, incaricandosi con personalità e freddezza del rigore che sarebbe toccato a Maurito in altri tempi. Insomma, da parte di Perisic, una crescita esponenziale dopo l'uscita di scena del rosarino.

E un ruolo da primo attore, in campo e nello spogliatoio, come confermato dal rimbrotto a Politano (con cui si è chiarito al rientro in treno da Firenze) dopo la rete festeggiata alla Icardi contro la Fiorentina.

Tutto è coinciso con l'autoesclusione dell'ex capitano, nemico giurato, come ammesso tra le righe pure da Wanda Nara. «Se Mauro ha qualche problema con gli slavi? E se anche fosse, tolgono la fascia a lui, che è quello che ci tiene di più? E i like su Instagram li ha messi lui?», ha sottolineato la moglie-agente del rosarino dopo il mi piace di Perisic e Brozovic alla promozione di Handanovic.

Lady Icardi è, infatti, fra le principali fonti d'attrito tra Maurito, Perisic e la stragrande maggioranza dello spogliatoio. Al classe '89 di Spalato, in particolare, non sono andate giù le rivelazioni di Wanda Nara sulle motivazioni: «Forse ci sono problemi personali. Il nostro amore è per tutta la vita» Quindi Wanda nelle ultime ore ha precisato: «Ho sempre guadagnato da sola i miei soldi, sono indipendente. Mauro è il primo a credere in me. Il nostro amore è per tutta la vita. Ho sempre guadagnato da sola i miei soldi, sono indipendente. Non sto con Mauro per null'altro se non per amore e lo stesso vale per lui. Non c'è stata mai alcuna crisi. Le storie che tirano fuori sono tirate fuori da gente con molta fantasia e molto poco da fare nella vita. Stiamo veramente bene e siamo felici. Brozovic? Non lo conosco, non l'ho neanche mai visto. Mio marito è Mauro Icardi, non so se mi spiego».

Morale della favola: in casa Inter, sono rimasti, infatti, in pochi con il rosarino: Politano, Lautaro, Gagliardini, Borja Valero e Vecino, che ha provato a ricucire lo strappo tra Maurito e il resto del gruppo con un telefonata. Niente da fare.

Icardi ha risposto picche pure all'amico, proseguendo nel lavoro in disparte (solo terapie al ginocchio anche ieri) e lontano dai compagni. Un tentativo potrebbe farlo anche Luciano Spalletti, con ogni probabilità già nei prossimi giorni e in un colloquio a quattr'occhi. Intanto, niente Cagliari e la possibilità concreta di nuove visite, per vederci chiaro.

