IL MATRIMONIALISTA GIAN ETTORE GASSANI

Avvocato Gian Ettore Gassani, presidente Associazione Matrimonialisti Italiani, quanto pesa l'infedeltà virtuale in tribunale?«L'infedeltà virtuale, che si consuma sui social e spesso peraltro poi anche nella realtà, pesa quanto quella reale quando va a rompere il rapporto di fiducia tra marito e moglie. Quando si parla di infedeltà lo si fa in senso lato, non ci si riferisce solo all'atto sessuale, ma si guarda a ogni comportamento che lede la dignità della coppia».Cosa si rischia?«Può valere come causa di addebito nel divorzio. Il cellulare parla. Se aprissimo i telefonini degli italiani, scoppierebbe la guerra civile».Chi tradisce di più?«Uomini e donne allo stesso modo, il fenomeno è sempre esistito, ora i social lo hanno scoperchiato». (V.Arn.)