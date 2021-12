Il martedì nero dei pendolari: morto sui binari e caos a Termini

Mario Fabbroni

È stato un giorno da dimenticare. Per viaggiatori e pendolari, costretti a ritardi da record, ma anche per il personale delle compagnie ferroviarie ridotto allo stremo. Tutto inizia ieri mattina, quando poco prima delle ore 8 viene rinvenuto il cadavere di un uomo in via Val D'Aosta, presso la stazione ferroviaria Nomentana. La salma era riversa sui binari. Si tratterebbe di un senza dimora investito da un treno, anche se non è stato stabilito con precisione il convoglio che lo ha investito. La polizia ferroviaria ritiene che, con tutta probabilità, il conducente del treno investitore non si è neanche accorto dell'accaduto e non esclude che siano passati altri convogli prima della scoperta del cadavere. Ovviamente ci sono stati treni cancellati e ritardi anche fino a 50 minuti.

Poi il caos trasporti si è trasferito alla Stazione Termini: una serie di guasti alle linee aeree (prima in due punti tra Salerno e Napoli e tra Napoli e Afragola) e poi nei pressi del nodo di Orte) hanno provocato pesantissimi disagi anche ai treni dell'Alta Velocità.



Mercoledì 15 Dicembre 2021

