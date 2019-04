Il manuale del felino di casa felice

Il libro di questa settimana s'intitola La vita segreta del tuo gatto della ricercatrice e studiosa esperta felina, Vicky Halls.

Pensate che ormai nelle famiglie italiane ci sono circa 6 milioni di mici e non possono essere addomesticati ma se vogliamo che siano felici con noi occorre creare un ambiente adatto ai loro bisogni.

Ma sappiamo che cosa passa nella testa del nostro gatto? Come possiamo capire di cosa ha bisogno, o perché dà segni di malessere psicologico? Per imparare a metterlo a suo agio e vivere insieme in simbiosi, occorre partire soprattutto dalla sua fisiologia e dal suo istinto, notare il diverso comportamento dentro e fuori casa, sforzarsi di comprendere il linguaggio non verbale, guardando orecchie, coda, postura. Infatti i problemi comportamentali dei gatti ci possono rendere la vita veramente difficile. Questo bel testo è un manuale a cui attingere informazioni pratiche e di buon senso, in grado di portare a soluzioni rapide. (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA